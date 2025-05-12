Школьники из Подмосковья оказались в числе лучших на Азиатской олимпиаде по физике

Подмосковные школьники оказались в числе лучших на Азиатской олимпиаде по физике — Asian Physics Olympiad (APhO), которая прошла в городе Дахран (Королевство Саудовская Аравия), им удалось завоевать четыре медали. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

«Результаты наших школьников на международной олимпиаде — это не только личная победа каждого участника, но и показатель высокого уровня подготовки в Подмосковье», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Российскую сборную на олимпиаде представили семь учеников, четыре из них — из подмосковного «Физтех-лицея» имени П. Л. Капицы. В общей сложности команда завоевала семь медалей — три золотых и четыре серебряных. Так, подмосковный участник Иван Лукин получил золотую медаль, Михаил Аронов, Павел Руковчук и Денис Романов — серебряные.

Отметим, что олимпиада проводится ежегодно с 2000 года, в этом году в состязании приняли участие более 220 школьников из 30 стран и регионов мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.