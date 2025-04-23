Школьники из Подмосковья вошли в число лидеров на международных соревнованиях по робототехнике

Подмосковные школьники вошли в число лидеров на международных соревнованиях по робототехнике и искусственному интеллекту FIRA 2025. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

В мероприятии приняла участие команда Физтех-лицея им. П. Л. Капицы. Ребята реализовали инженерный проект полного цикла: собрали с нуля летательный аппарат. В результате они заняли пятое место.

Соревнования проходили в Тегеране с 15 по 18 апреля. За победу в них боролись более 480 участников со всего мира. Они соревновались в 22 лигах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьника из Химок, который получил золото на международной олимпиаде по математике.