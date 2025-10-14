Школьники Московской области примут участие в акции «Первые за чистое Подмосковье»

Акция «Первые за чистое Подмосковье» стартовала в Московской области. В ее рамках школьники узнают о работе коммунальных служб, рассказали в Министерстве образования Московской области.

Так, свыше 1,2 тыс. учащихся 7–8-х классов посетят муниципальные учреждения городских служб коммунального хозяйства в 54 округах. Им расскажут о работе коммунальной техники, подготовке к зиме и обеспечении чистоты на улицах.

Больше всего предприятий ребята посетят в Пушкино, Наро-Фоминске и Одинцово — семь, шесть и пять предприятий соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке коммунальной техники для округов региона.