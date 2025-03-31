Школьники Московской области завоевали 22 диплома на заключительном этапе ВсОШ по информатике и химии

Учащиеся подмосковных школ завоевали 22 диплома в рамках заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике и химии. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Этап олимпиады по информатике проходил на базе образовательного центра поддержки одаренных детей «Сириус». В результате представители Подмосковья получили 15 дипломов. Для сравнения, в прошлом году область завоевала пять дипломов.

Олимпиада по химии проходила в Новом Уренгое. По итогам заключительного этапа Подмосковье завоевало семь дипломов. В 2024 году участники из региона получили восемь дипломов.

В общей сложности по семи предметам Подмосковье завоевало 169 дипломов. Это на 23 диплома больше, чем годом ранее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьника из Клина, который одержал победу на всероссийском научном конкурсе.