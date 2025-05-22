Школьники Подмосковья и Белоруссии встретились в столице в рамках культурно-образовательного обмена в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Участниками мероприятия стали учащиеся и учителя Истринской общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Специальной школы-интерната города Новогрудка имени Л. Ф. Пашинского.

Международная встреча продлится три дня. Ребята посетят знаковые исторические места в Москве и парк «Патриот», где ознакомятся с выставками, мемориальным комплексом и Главным храмом ВС РФ.

Также в программе спортивные состязания, мастер-классы, творческие вечера и чаепития.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев провел встречу со школьниками из ОАЭ, приехавшими в Подмосковье по обмену.