Школьники Подмосковья и Белоруссии встретились в столице в рамках культурно-образовательного обмена
Международная встреча школьников из Подмосковья и Белоруссии стартовала в Москве
Фото: [Министерство образования МО]
Школьники Подмосковья и Белоруссии встретились в столице в рамках культурно-образовательного обмена в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.
Участниками мероприятия стали учащиеся и учителя Истринской общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Специальной школы-интерната города Новогрудка имени Л. Ф. Пашинского.
Международная встреча продлится три дня. Ребята посетят знаковые исторические места в Москве и парк «Патриот», где ознакомятся с выставками, мемориальным комплексом и Главным храмом ВС РФ.
Также в программе спортивные состязания, мастер-классы, творческие вечера и чаепития.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев провел встречу со школьниками из ОАЭ, приехавшими в Подмосковье по обмену.