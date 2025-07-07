Школьники Подмосковья победили на межрегиональных этапах «Профессионалов» и Чемпионата высоких технологий

Подмосковные школьники вошли в число победителей межрегиональных этапов чемпионата «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Так, две золотые медали в юниорской категории завоевали ученик Раменской школы № 5 Иван Родиончев и ученик физтех-лицея им. П. Л. Капицы Матвей Летуновский.

Иван одержал победу в компетенции «Мехатроника» на чемпионате «Профессионалы», а Матвей — в компетенции «Интеллектуальные системы агропроизводства» на этапе Чемпионата высоких технологий

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил лауреатов заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.