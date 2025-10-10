Школьники Подмосковья победили на Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения

Подмосковные школьники одержали победу во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Финал конкурса проходил во Всероссийском детском центре «Смена» в Анапе. За победу боролись более 350 участников. Подмосковье представляла команда из Балашихи.

Ребята из Подмосковья заняли призовые места в нескольких категориях и в результате в общекомандном зачете были признаны победителями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в следующем месяце в Пушкино планируется открыть новый путепровод.