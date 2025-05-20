Школьники Подмосковья вошли в число лидеров чемпионата «РобоКап. Россия — 2025»

Школьники из Подмосковья вошли в число лидеров Открытого российского чемпионата по робототехнике чемпионата «РобоКап. Россия — 2025». Мероприятие прошло в Томске, рассказали в Министерстве образования Московской области.

За победу в соревнованиях боролись команды Физтех-лицея им. П. Л. Капицы. Ребята представили своих роботов Roki-2, Roki-4 и ходока.

В результате команды Физтех-лицея заняли призовые места в нескольких категориях, в том числе в футболе человекоподобных роботов, в тройном прыжке и HuroCup.

Победители будут представлять Россию на чемпионате стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Он в Абу-Даби.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил всех посетить выставку «Робостанция», где были представлены изобретения подмосковных школьников.