Школьники Подмосковья заняли 17 призовых мест на Всероссийской научно-практической конференции

Ученики Изобретариума Подмосковья стали призерами Всероссийской конференции
Фото: [Министерство образования МО]
Подмосковные школьники вошли в число призеров по итогам Всероссийской научно-практической конференции, передает Министерство образования Московской области.
Конференция «Первые ступени больших открытий» состоялась на базе лицея Реутова. В ее рамках ребята из Изобретариума представили 29 проектов и заняли 17 призовых мест.
