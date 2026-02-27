Школьники Подмосковья заняли 17 призовых мест на Всероссийской научно-практической конференции

Подмосковные школьники вошли в число призеров по итогам Всероссийской научно-практической конференции, передает Министерство образования Московской области.

Конференция «Первые ступени больших открытий» состоялась на базе лицея Реутова. В ее рамках ребята из Изобретариума представили 29 проектов и заняли 17 призовых мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об итогах первых шести месяцев текущего учебного года в школах и колледжах региона.