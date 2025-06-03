Школьники посетили праздничный кинолекторий во Дворце молодежи Подольска
Более 400 школьников посетили кинолекторий во Дворце молодежи Подольска
Фото: [Администрация г. о. Подольск]
В Подольске на территории Дворца молодежи состоялся праздничный кинолекторий «Подарок с характером», приуроченный ко Дню рождения Московского зоопарка, его посетили более 400 школьников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
Для них подготовили познавательно-развлекательную интерактивную программу. Гости смогли посетить виртуальную экскурсию в Московский зоопарк и познакомиться с семейством панды Катюши. В рамках мероприятия состоялся показ семейной комедии «Подарок с характером».
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.