Школьники посетили праздничный кинолекторий во Дворце молодежи Подольска

Фото: [ Администрация г. о. Подольск ]

В Подольске на территории Дворца молодежи состоялся праздничный кинолекторий «Подарок с характером», приуроченный ко Дню рождения Московского зоопарка, его посетили более 400 школьников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Для них подготовили познавательно-развлекательную интерактивную программу. Гости смогли посетить виртуальную экскурсию в Московский зоопарк и познакомиться с семейством панды Катюши. В рамках мероприятия состоялся показ семейной комедии «Подарок с характером».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.