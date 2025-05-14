Школьники смогут провести «Умные каникулы» в Подмосковье

В июне ученики 2–8-х и 10-х классов из Подмосковья смогут принять участие в региональном проекте «Умные каникулы». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

«В 2025 году в проекте задействовано 97 тыс. школьников из 100 общеобразовательных организаций региона», — рассказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

По ее словам, проект реализуют в рамках областной государственной программы «Образование Подмосковья», на него школам выделяется финансирование в размере от 1,5 до 2 млн рублей. Средства направят на оплату труда педагогов и организацию выездных мероприятий.

В рамках программы школьникам будут доступны пять треков: интеллектуальный, общественно-активный, патриотический, спортивный и культурный. Министр уточнила, что их ждут экскурсии, поездки в театры, музеи, встречи с учеными, бизнесменами и не только.

Отметим, что «Умные каникулы» станут частью летней оздоровительной кампании, о старте которой ранее сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.