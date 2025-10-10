Школьники в Химках передали более 70 кг гумпомощи приютам для животных

В Химках в школе № 8 имени В. И. Матвеева ко Всемирному дню защиты животных организовали акцию, в рамках которой педагоги, ученики и их родители собрали более 70 кг гуманитарной помощи для местных приютов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В состав посылок вошли корм, лекарства, средства для ухода за животными. Их отвезли в приют для собак «Большой Машкинский» и приют для кошек «Котик».

«Наши ученики — удивительные, отзывчивые ребята с большим сердцем. Они с энтузиазмом включились в сбор помощи, а потом сами отвезли все необходимое в приюты. Такие акции помогают детям понять, как важны забота и участие, даже в самых простых поступках», — рассказала директор школы № 8 имени Матвеева, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

В пресс-службе уточнили, что в школе подобные акции проводятся третий год подряд под руководством советника директора по воспитательной работе Ксении Кокшаровой. Депутат Юлия Ишкова подчеркнула, что такие инициативы становятся частью воспитательной работы.

