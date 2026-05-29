Школьные хоры из Московской области выступили на музыкальном фестивале «Усинский соловей» в Китае

29 мая в Китае прошел музыкальный фестиваль «Усинский соловей», где выступили хоровые коллективы из городов Ступино и Королев. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства образования Московской области.

В состав российской делегации вошли победители регионального фестиваля «Поющее Подмосковье»: хор «Хорошие ребята» из школы №4 Ступина и сводный хор «Созвучие» из гимназии №9 Королева.

Юные артисты подготовили яркую программу, в которой удалось гармонично соединить традиции и современность. В репертуаре прозвучали русская народная песня «Во кузнице», композиция «Что такое Родина?», песня «Ты — человек!». Легендарную «Катюшу» исполнили на русском и китайском языках.

По итогам фестиваля участники из Московской области получили памятные сертификаты и подарки в знак признания их таланта и мастерства.

