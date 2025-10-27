Школы и детские сады Подольска вошли в топ-100 лучших учреждений Подмосковья

Пять образовательных учреждений Подольска вошли в топ-100 лучших школ и детских садов Подмосковья по итогам 2024–2025 учебного года. Об этом рассказали в администрации округа.

До этого в Министерстве образования Московской области сообщили, что дошкольное отделение школы № 12 Подольска стало призером всероссийского конкурса лучших инклюзивных образовательных учреждений.

В областной рейтинг вошли школа № 32, гимназия имени Подольских курсантов, лицей № 1, лицей № 23 и школа им. Д. И. Зернова.

Лицей № 23 занял пятое место по направлению «Олимпиады». Лицей № 1 вошел в рейтинг лучших российских школ по конкурентоспособности выпускников в медицинской сфере.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел новую школу в Ступино. Она стала частью СОШ № 8.