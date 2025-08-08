Школы Подмосковья присоединятся к проекту «Наука в регионах»
Участниками проекта «Наука в регионах» станут 100 школ Подмосковья
Фото: [Министерство образования МО]
Подмосковные школы примут участие в проекте «Наука в регионах» с 1 сентября. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.
Проект будет реализован в рамках плана мероприятий по развитию в регионе математического и естественно-научного образования. Его участниками станут 100 школ региона. Учителя физики и математики этих учреждений пройдут курсы повышения квалификации. Также они смогут получить методическое сопровождение от МФТИ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах региона к 1 сентября появится более 10 тыс. новых учебных мест.