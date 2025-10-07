Слет юных инспекторов движения «Безопасное колесо» стартовал в Подмосковье
В Подмосковье открылся слет юных инспекторов движения
Фото: [Министерство образования МО]
В Подмосковье открылся областной слет юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.
Церемония открытия слета прошла в Мытищах. В этом году в мероприятии принимают участие 184 человека в составе 46 команд из разных округов Подмосковья.
В рамках слета дети смогут закрепить знания ПДД, основ безопасности жизнедеятельности и первой медпомощи. Также их ждут экзамены на знание ПДД, конкурс по оказанию первой помощи, практические задания по вождению велосипеда.
