Слет участников областного конкурса «Учитель года Подмосковья» прошел в Реутове

В Реутове состоялся 21-й слет участников областного конкурса «Учитель года Подмосковья». Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Мероприятие было организовано на базе школы № 10. Число его участников превысило 500 человек.

В рамках открытия слета победителю конкурса прошлого года Юрию Уробушкину передали символ конкурса — фарфорового пеликана. Уробушкин преподает физику в Реутовской школе № 10.

Для участников слета были организованы семинары, мастер-классы, открытые уроки, круглые столы и творческие лаборатории — в общей сложности свыше 50 мероприятий.

Первый и второй туры конкурса пройдут в апреле на базе Губернского колледжа и Парк-отеля «Воздвиженское» в Серпухове. В этом году заявки на участие поступили от 57 учителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности работы по привлечению учителей в школы региона.