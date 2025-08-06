Соглашение о реализации проекта «Школа утилизации: электроника» подпишут в Подмосковье

В Подмосковье за девять лет собрали 3,8 тыс. тонн электронных отходов

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Фото: [Министерство экологии и природопользования МО]

Министерство экологии и природопользования Московской области, Министерство образования Московской области, Министерство имущественных отношений Московской области и Фонд рационального природопользования подпишут соглашение о совместной реализации в регионе проекта «Школа утилизации: электроника».

В рамках программы организуют сборы электронных отходов и их передачу на переработку. Сейчас участниками проекта являются 17 российских регионов.

В Подмосковье проект стартовал в 2016 году. За все время в его рамках было собрано и утилизировано свыше 3,8 тыс. электронных отходов.

В регионе уделяется особое внимание экологическому просвещению. В прошлом году в области был принят соответствующий закон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал напомнить жителям региона, как правильно утилизировать крупногабаритные отходы.

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