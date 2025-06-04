Соревнования летней Спартакиады молодежи России по бейсболу состоятся в Химках

В Химках на базе олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» пройдет финальный этап соревнований по бейсболу среди юниоров в рамках VI летней Спартакиады молодежи России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

В состязаниях примут участие юношеские сборные из восьми регионов России, включая Москву и область, Санкт-Петербург и другие. Они будут проходить с 23 по 27 июля включительно. Торжественная церемония открытия пройдет на бейсбольном стадионе «Планерная». Финальный этап спартакиады охватит 24 региона по 51 виду спорта, Подмосковье представят 500 атлетов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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