Сотрудники аппарата омбудсмена Подмосковья приняли участие в приеме участников СВО в Красногорске
Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО]
Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской приняли участие в выездном приеме участников СВО и их семей в Красногорске.
Также участниками мероприятия стали представители прокуратуры, судебные приставы, работники Соцфонда России, сотрудники муниципальной администрации, юристы и нотариусы.
На прием пришли 27 бойцов и членов их семей. Граждан интересовали вопросы прохождения службы, оформления социальных выплат.
Фаевская отметила важность проведения подобных мероприятий. Она подчеркнула, что для бойцов СВО это важный инструмент защиты их прав и интересов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что меры поддержки участникам СВО должны оказываться быстро и удобно.