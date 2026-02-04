Сотрудники аппарата омбудсмена Подмосковья приняли участие в приеме участников СВО в Красногорске

Фото: [ пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО ]

Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской приняли участие в выездном приеме участников СВО и их семей в Красногорске.

Также участниками мероприятия стали представители прокуратуры, судебные приставы, работники Соцфонда России, сотрудники муниципальной администрации, юристы и нотариусы.

На прием пришли 27 бойцов и членов их семей. Граждан интересовали вопросы прохождения службы, оформления социальных выплат.

Фаевская отметила важность проведения подобных мероприятий. Она подчеркнула, что для бойцов СВО это важный инструмент защиты их прав и интересов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что меры поддержки участникам СВО должны оказываться быстро и удобно.