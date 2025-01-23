Сотрудники аппарата омбудсмена Подмосковья провели личный прием жителей в Королеве

Представители аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской организовали личный прием жителей в Королеве. Обращения подали 20 человек.

Жителей волновали вопросы в самых разных сферах. К примеру, прозвучали жалоба на отсутствие освещения на придомовой территории и просьба помочь с решением вопросов школьного образования.

«Личные приемы в формате выездных мероприятий востребованы жителями, потому что многим важно личное общение и человеческое участие», — отметила подмосковный омбудсмен.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил выстроить прозрачную коммуникацию УК с жителями.