Сотрудники аппарата омбудсмена Подмосковья провели ВКС-консультацию с лицами, содержащимися под стражей

Фото: [ пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО ]

Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской провели в Мособлсуде ВКС-консультацию с лицами, которые содержатся под стражей в СИЗО-10 ГУФСИН РФ по региону.

Фаевская выразила благодарность председателю Мособлсуда Алексею Харламову за возможность проведения консультации. Она отметила, что это помогает оперативно реагировать на обращения заявителей.

Граждан, обратившихся за консультацией, волновали вопросы получения медпомощи в условиях СИЗО и обеспечения надлежащих условий содержания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды судебным приставам региона и поздравил их с профессиональным праздником.