Специалисты высадят кизильник во дворах Химок

Во дворах Химок началась высадка кизильника, в общей сложности в рамках программы комплексного благоустройства планируют посадить более 2 тыс. кустарников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

В пресс-службе уточнили, что они хорошо приживаются в городских условиях и не требуют сложного ухода, работы уже провели на Молодежной улице, улице Родионова, а также на пересечении Парковой улицы и Юбилейного проспекта.

«Для высадки мы выбрали саженцы кустарника, так как он не аллергенный, хорошо растет и за ним легко ухаживать. Также во дворах посадим газон», — рассказал заместитель начальника отдела благоустройства «Объединенного городского хозяйства» Артур Ягубян.

Помимо этого, улицы города засеют газоном, во дворах также обновят дорожное покрытие, отремонтируют тротуары и нанесут новую разметку на парковках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.