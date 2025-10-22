Специалисты завершили ремонт сети центрального отопления на Юбилейном проспекте в Химках

Специалисты «ТСК Мосэнерго» продолжают комплексную реконструкцию тепловых сетей в Химках, они завершили ремонт участка трубопровода центрального отопления в Новых Химках и заменили 28 м теплосети вблизи дома № 32 на Юбилейном проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Работы прошли в рамках планового ремонта. Сеть проложили в бетонных траншеях, чтобы обеспечить защиту от механических повреждений и коррозии и минимизировать теплопотери.

В общей сложности в 2025 году в Химках обновят порядка 24 км тепловых сетей, а также проведут работы по модернизации центральных тепловых пунктов. По трехлетней инвестиционной и ремонтной программе «ТСК Мосэнерго» в округе будет заменено 42 участка теплосети. Качество теплоснабжения улучшится в 889 многоквартирных домах, в которых проживают более 200 тыс. человек.

