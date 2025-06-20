Спортсмены из Химок завоевали медали на Всероссийском Кубке по конному спорту

Воспитанники спортивной школы «Планерная» из Химок заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях по конному троеборью. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

Так, Герман Сердечнов одержал победу в состязаниях среди юниоров в возрасте от 16 лет до 21 года, Елизавета Михеева и Варвара Киселева — среди девушек 14-18 лет. Третье место в последней возрастной группе заняла Владислава Чуватова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.