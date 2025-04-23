Спортсмены из Подольска примут участие в международных соревнованиях по карате в Японии
Подольские каратисты примут участие в международных соревнованиях
Фото: [Администрация г. о. Подольск]
Спортивная делегация из Подольска отправилась в Японию, чтобы принять участие в престижных международных соревнованиях All Japan International Open Junior Karate Tournament. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
В состав подольской команды вошли Никита Маркелов, Дмитрий Оловянников, Матвей Семенихин, Артем Салюков, Даниил Горбунов, Василий Тычков, Ярослав Лапшин и Ксения Попкова. Предстоящий турнир является одним из самых авторитетных соревнований в мире юношеского карате, уточнили в сообщении.
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