Стартовал конкурс «Воспитатель года Подмосковья»

Начался региональный этап всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года Подмосковья». Торжественное открытие состоялось 6 апреля на площадке Государственного гуманитарно‐технологического университета, о чем проинформировала пресс‐служба Министерства образования Московской области.

За победу борются 52 педагога дошкольного образования, среди них — воспитатели, музыкальные руководители и инструкторы по физической культуре. Конкурсантам предстоит пройти ряд испытаний, которые позволят в полной мере раскрыть их профессиональные качества. Им нужно будет ярко презентовать себя в рамках визитной карточки «Я — педагог», а также поделиться накопленным опытом, представив свою педагогическую находку.

Кроме того, участники продемонстрируют мастерство на практике: проведут мастер‐класс под названием «Мастерская педагога», организуют познавательное занятие с детьми и просветительское мероприятие для родителей. Завершит программу профессиональный диалог с коллегами и экспертами, где педагоги смогут обсудить актуальные вопросы своей сферы.

Состязание продлится до 17 апреля. Триумфатор получит денежное вознаграждение — 500 тыс. руб. — и уникальную возможность отстаивать честь Подмосковья на всероссийском конкурсе «Воспитатель года России».

