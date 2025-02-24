Стратегию развития системы образования Подмосковья обсудили в мастерской «Сенеж»

Стратегию развития системы образования Подмосковья обсудили в рамках стратегической сессии Министерства образования Московской области. Мероприятие прошло в Мастерской управления «Сенеж».

В сессии приняли участие свыше 80 специалистов и экспертов. Участники обсудили вопросы развития человеческого капитала и реализации кадровой политики.

Вице-губернатор региона Людмила Болатаева в рамках мероприятия отметила важность проектов, которые направлены на модернизацию системы образования и на раннюю профориентацию и профобразование школьников.

В ходе сессии также были презентованы инициативы по развитию информационных систем, привлечению педагогов, адаптации детей-инофонов, повышению качества математического и естественно-научного образования.

По итогам мероприятия сформировали стратегию, которая ляжет в основу работы образовательной системы Подмосковья в текущем году.

Ранее сообщалось, что губернатор региона Андрей Воробьев отметил важность работы по привлечению педагогов в школы Подмосковья.