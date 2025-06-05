Строители завершают капремонт гимназии имени Подольских курсантов

Фото: [ Администрация г. о. Подольск ]

В микрорайоне Климовск городского округа Подольск завершается капитальный ремонт Академического корпуса гимназии имени Подольских курсантов, стройготовность объекта превысила 90%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Молодежь и дети». Строители завершают благоустройство территории, монтируют оборудование и расставляют мебель.

Фасад здания украсили панно с изображением памятника Подольским курсантам, на стенах внутри будут размещены картины, посвященные истории Подольска. Ремонт завершат в августе 2025 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.