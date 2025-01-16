Студентка из Балашихи стала победителем международной интернет-олимпиады по философии

Подмосковная студентка победила на международной интернет-олимпиаде по философии

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Фото: [freepik.com]

Подмосковная студентка Дарья Шамина стала победителем международной интернет-олимпиады по философии «Солнечный свет». Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Девушка учится в структурном подразделении колледжа «Энергия» — в центре подготовки сферы услуг Балашихи. Ее поздравила заведующая Балашихинской площадкой Ангелина Берая.

«Это выдающееся достижение — результат упорного труда, целеустремленности и глубоких знаний. Мы гордимся тем, что в нашем подразделении учатся такие талантливые и умные студенты», - сказала она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству IT-колледжа в Одинцово. Площадка под возведение объекта уже определена.

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