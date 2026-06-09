Студентка из Луховиц получила медаль на Всероссийском чемпионате по профессиональному мастерству

На межрегиональном этапе Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы‐2026» студентка из Подмосковья отличилась высоким уровнем подготовки и заслужила почетную награду. Соревнования по компетенции «Промышленное садоводство» проходили с 1 по 6 июня в Кабардино‐Балкарской Республике. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

По результатам конкурсной борьбы Виктория Коваленко, обучающаяся в Луховицком аграрно‐промышленном техникуме, заняла 1-е место в личном зачете и была награждена медалью «За профессионализм». Важную роль в ее успехе сыграли наставники — Алексей Шарапов и Олеся Головачева.

Конкурсная программа была выстроена так, чтобы проверить весь спектр профессиональных компетенций. Виктории предстояло изготовить посадочный материал, грамотно заложить промышленный сад, произвести настройку и регулировку оборудования для химической защиты растений, провести обрезку плодовых деревьев, а также организовать уход за почвой в междурядьях и приствольных полосах. С каждым из этих этапов девушка справилась на высоком уровне, доказав, что владеет современными агротехнологиями и умеет применять их на практике.

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