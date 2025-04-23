Студентки подмосковного колледжа вошли в число призеров на всероссийском конкурсе
Студентки колледжа «Подмосковье» стали призерами конкурса «Лестница наук»
Фото: [Министерство образования МО]
Две студентки колледжа «Подмосковье» вошли в число призеров по итогам XIV Всероссийского конкурса научно-практических и исследовательских работ «Лестница наук». Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.
Так, Лада Бочкова из клинского структурного подразделения колледжа представила исследование «Губная помада — вред или польза». В результате девушка получила диплом призера II степени.
Кира Зайко из структурного подразделения в Солнечногорске представила работу «Лекарственные растения как альтернатива фармацевтическим препаратам» и получила диплом призера III степени.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьника из Клина с победой на всероссийском научном конкурсе.