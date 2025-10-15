Студенты и преподаватели колледжа «Подмосковье» передали гумпомощь бойцам СВО
Фото: [Министерство образования Московской области]
Студенты и преподаватели колледжа «Подмосковье» передали гуманитарную помощь бойцам специальной военной операции. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.
«Они собрали гуманитарные грузы и написали письма, которые передали вместе с собранными вещами. Это мероприятие стало символом единства и поддержки, подтверждая, что колледж «Подмосковье» активно участвует в жизни общества и готов помочь тем, кто нуждается в поддержке», — говорится в сообщении ведомства.
В учреждении прошло мероприятие в рамках проекта «Колледж Неравнодушных». Студенты пообщались с участниками СВО, волонтерами и военными корреспондентами.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно оказывать поддержку бойцам СВО в проактивном формате.