Студенты из Реутова приняли участие в фестивале «РобоСити»

В Одинцово на базе кампуса МГИМО прошел VIII Всероссийский фестиваль робототехники «РобоСити». Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве образования Московской области.

В фестивале участвовали школьники и студенты в возрасте от семи до 20 лет со всей страны. В рамках мероприятия прошли бои мини-роботов, хакатон, выставка современных разработок, мастер-классы, деловая программа.

В число участников вошли студенты Реутовского подразделения колледжа «Энергия», которые обучаются по специальности «Мехатроника и робототехника». Ребята получили практический опыт и познакомились с представителями отрасли.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что подмосковные школьники представили свои разработки на выставке «Робостанция».