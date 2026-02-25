Студенты Подмосковья приняли участие в военно-спортивном празднике
Военно-спортивный праздник прошел в техникуме Луховиц
Фото: [Министерство образования Московской области]
В Луховицах на базе аграрно-промышленного техникума провели областной военно-спортивный праздник «Служу Отечеству». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
В мероприятии приняли участие студенческие команды от образовательных учреждений региона.
По итогам состязаний определили лидеров в личном зачете и командном первенстве. Лучшей командой признали команду Луховицкого авиационного техникума. По итогам праздника первое место занял Луховицкий аграрно-промышленный техникум.
