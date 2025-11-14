Свыше 100 школ Подмосковья получили знаки качества

Сто семь подмосковных школ получили знаки качества, сообщили в Министерстве образования Московской области. Такие знаки получают учреждения, демонстрирующие высокие результаты на протяжении нескольких лет.

Так, за высокие образовательные результаты знаки получили 30 школ региона. Еще 77 учреждений были отмечены знаками в номинации «Высокая культура оценивания».

Ознакомиться с полным списком учреждений, которые получили знаки качества, можно на официальном портале Федерального института оценки качества образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды руководителям школ-лидеров областного рейтинга.