Свыше 100 тыс. выпускников написали ОГЭ по русскому языку в Московской области

В регионе завершился один из ключевых этапов государственной итоговой аттестации: 9 июня более 100 тыс. школьников сдали ОГЭ по русскому языку — это 2-й обязательный предмет для выпускников 9-х классов. Данные предоставила пресс‐служба Министерства образования Московской области.

Для проведения экзамена задействовали масштабную инфраструктуру: работу организовали в 598 пунктах на базе школ Подмосковья. Обеспечить бесперебойный и честный процесс помогали свыше 34 тыс. специалистов. Контроль за соблюдением регламента вели 1273 общественных наблюдателя. В их числе были и те, кто следил за ходом экзамена дистанционно через систему онлайн‐мониторинга.

Структура экзаменационной работы была рассчитана на комплексную проверку знаний. Выпускникам предстояло справиться с 3 блоками заданий — всего в работе содержалось 13 вопросов. Школьники выполняли тестовую часть, писали изложение и сочинение. Чтобы снизить нагрузку, связанную с орфографией, организаторы предоставляли в аудиториях орфографические словари. Ими разрешалось пользоваться во время экзамена. На выполнение всех заданий отводилось 235 мин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в сфере образования.