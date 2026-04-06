Свыше 3600 школьников из Подмосковья приняли участие в мероприятиях ко Дню геолога

В первое воскресенье апреля традиционно отмечают День геолога — праздник, который в этом году объединил более 3600 обучающихся Подмосковья. Как сообщила пресс‐служба Министерства образования Московской области, в преддверии знаменательной даты прошла целая серия профориентационных мероприятий, призванных показать молодежи многогранность геологической профессии.

Инициативу взяли на себя советники директоров по воспитанию, которые объединили усилия со студентами профильных учреждений среднего профессионального образования. Совместная работа вылилась в нестандартные форматы знакомства с профессией геолога — от творческих проектов до практических занятий.

Одним из самых оригинальных форматов стали подкасты под названием «Нескучная геология». Их записали студенты и активисты медиаклубов при поддержке опытных наставников. В аудиовыпусках молодые геологи откровенно рассказали о своем профессиональном выборе, развеяли популярные мифы об отрасли и подробно раскрыли перспективы карьерного роста.

Атмосфера настоящих экспедиций ожила на фотовыставках «Жизнь геолога», организованных в колледжах, техникумах и училищах региона. Экспозиции стали своеобразным окном в профессию: посетители увидели яркие снимки с полевых выездов и геологических экспедиций, познакомились с учебными материалами и даже изучили исторические кадры, рассказывающие о развитии отрасли.

Особый интерес вызвали интерактивные мероприятия «Ящик геолога», организованные для школьников. Будущие геологи вместе с советниками директоров по воспитанию подготовили увлекательную программу: ребята смогли вживую познакомиться со специальным снаряжением, которое используют специалисты в полевых условиях, и узнать о реальных задачах, стоящих перед геологами.

