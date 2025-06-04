Театр моды «Эксклюзив» Подольска завоевал два Гран-при в международном конкурсе

Фото: [ Администрация г. о. Подольск ]

Театр моды «Эксклюзив» дворца культуры «Октябрь» Подольска завоевал два Гран-при в Международном конкурсе «АртМода», который проходил в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Участниками мероприятия стали коллективы из Оренбургской и Самарской областей, Казани, Татарстана, Санкт-Петербурга, Москвы, они представили более 50 коллекций. Подольский театр моды показал три коллекции — «Домо-ткано, домо-брано», «Вирусы-вреднилусы» и «Баня парит, баня правит».

Гран-при в номинации «Дизайнеры» получили Валентина Павлова и Светлана Оспищева за коллекцию «Домо-ткано, домо-брано». Еще один Гран-при «Эксклюзив» завоевал за коллекцию «Вирусы-вреднилусы». Последняя коллекция стала лауреатом первой степени.

«Конкурс проходил только для театров мод, соревноваться на котором было очень непросто», — отметила руководитель театра моды «Эксклюзив» Ирина Лаптева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.