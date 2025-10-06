Три педагога из Подольска победили в региональном этапе конкурса «Воспитатели России»

Три педагога из Подольска победили в региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатели России» и прошли в его федеральный этап. Об этом рассказали в администрации округа.

До этого в Министерстве образования Московской области сообщили, что педагог из Щелково стала лауреатом конкурса «Воспитатель года России».

Всего на региональный этап поступило более 4 тыс. заявок. В результате были определены 1,6 тыс. победителей. В их число вошли старший воспитатель лицея № 1 пос. Львовский Анастасия Илюшина, воспитатель гимназии № 7 Наталья Павлова и воспитатель МОУ «Бородино» Ольга Виноградская.

Также два педагога из Подольска стали призерами регионального этапа. Это инструктор по физической культуре школы № 29 Татьяна Шмелева и учитель-логопед школы № 18 Светлана Гурцева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил руководство лучших школ региона.