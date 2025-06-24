Церемония возложения цветов к бюсту Героя России Александра Монетова прошла в Подольске

В Подольске прошло памятное мероприятие в честь 30-летия подвига Героя России Александра Монетова. В его рамках к бюсту героя возложили цветы.

В Подмосковье до этого прошли мероприятия в честь Дня памяти и скорби. В них приняли участие свыше 80 тыс. человек, рассказали в Министерстве образования Московской области.

В Подольске участниками памятного мероприятия стали родители героя Геннадий и Валентина Монетовы, жители округа и ученики Дубровицкой школы.

Александр Монетов служил в отряде СОБР и принимал участие в штурме дома, где укрывались боевики. Попав в засаду, военнослужащий принял на себя массированный огонь противника. Несмотря на тяжелые ранения, он продолжал вести бой, что позволило его сослуживцам выжить.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил госнаграды добровольцам из отряда БАРС.