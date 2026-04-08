Учащиеся Истринской школы‐интерната приняли участие во всероссийской онлайн‐олимпиаде для детей с нарушением слуха

8 апреля ученики Истринской школы‐интерната стали участниками основного этапа Общероссийской предметной олимпиады с международным участием «Траектория DEAF» — состязания для обучающихся с нарушением слуха. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства образования Московской области.

Олимпиада стала настоящим испытанием знаний и силы духа: ребята соревновались по ряду ключевых дисциплин, включая русский язык и развитие речи, математику, информатику, историю, а также основы безопасности и защиты Родины. Каждый предмет требовал от участников не только глубоких знаний, но и умения концентрироваться, анализировать и быстро принимать решения в непривычных условиях онлайн‐формата.

Мероприятие проводится в рамках пилотного проекта «Формирование системы образовательного маршрута детей и молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья для получения высшего образования и дальнейшего трудоустройства». Инициатива родилась в Новосибирской области. Суть проекта — выстроить непрерывную образовательную траекторию: обеспечить плавный переход от школьного обучения к вузовскому, а затем — к успешному трудоустройству.

В Истринской школе‐интернате подчеркнули, что участие в подобных олимпиадах открывает перед учениками новые горизонты. Такие состязания не просто проверяют знания — они помогают ребятам поверить в себя, расширяют их представления о собственных возможностях и дают ценный опыт конкуренции в инклюзивной среде. Школьники учатся ставить цели и идти к ним, несмотря на трудности, что играет огромную роль в их социальной адаптации и профессиональном самоопределении.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 1 сентября в школах Подмосковья запустят проект «Киберурок».