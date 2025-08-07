Участниками четвертой смены «Растим патриотов России» в центре «Авангард» стали около 600 школьников Подмосковья

В учебно-методическом центре «Авангард» в Одинцово началась четвертая патриотическая смена «Растим патриотов России». В ней участвуют 585 школьников, рассказали в Министерстве образования Московской области.

Участники — активисты «Движения Первых». Для ребят организованы тренинги и мастер-классы, занятия на патриотическую тематику, командные игры и акции. Школьники учатся оказывать первую помощь, использовать средства химзащиты, ориентироваться на местности и управлять БПЛА.

Смена завершится 9 августа. Следующая будет проходить с 18 по 23 августа.

