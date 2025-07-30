Участники СВО из Подмосковья вышли в финал национального чемпионата «Абилимпикс»
Подмосковные бойцы СВО стали финалистами «Абилимпикса»
Фото: [Министерство образования МО]
Бойцы СВО из Подмосковья вышли в финал первого национального чемпионата «Абилимпикс» среди участников спецоперации. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.
Соревнования прошли в Казани. В них приняли участие свыше 400 человек со всей страны.
Подмосковье представляли четыре бойца. В результате двое бойцов, участвовавших в направлениях «Ремонт и обслуживание автомобилей» и «Электромонтаж», вышли в финал.
Последний этап соревнований будет проходить в октябре в столице.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал бойцам СВО ключи от автомобилей с ручным управлением.