Ученица школы «Триумф» из Химок приняла участие в Международном детском медиасаммите

Ученица школы «Триумф» из Химок Полина Бахмутова стала участницей II Международного детского медиасаммита, который прошел на Дальнем Востоке, и выиграла гран-при за авторский проект. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.

Мероприятие направлено на формирование открытого, ответственного и дружелюбного медиапространства для молодежи со всего мира. Финалом программы станет торжественное закрытие, которое пройдет в субботу, 14 июня.

На медиасаммит в 2025 году прибыли более 120 юных журналистов и блогеров из России, Китая, Малайзии, Египта, Кипра. Проект реализует организация ЮНПРЕСС при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В рамках него участники изучают медиатехнологии, создают креативный контент и не только.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.