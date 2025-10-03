Учителю из Подмосковья вручили благодарственное письмо президента России
Педагог из Солнечногорска получила благодарственное письмо президента РФ
Фото: [Министерство образования МО]
Учитель начальных классов гимназии № 6 Солнечногорска Валентина Шикер получила благодарственное письмо президента России. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.
Награду подмосковному педагогу вручил начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков в рамках Форума классных руководителей.
Местом проведения форума стал Национальный центр «Россия». В нем участвуют 52 классных руководителя и куратора СПО из 28 округов Подмосковья.
