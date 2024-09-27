Уголовное дело возбудили против мужчины, устроившего стрельбу на пляже в Подмосковье

Прокуратура Московской области контролирует ход и результаты расследования уголовного дела против жителя Мытищ, который устроил стрельбу на территории зоны отдыха.

Преступление произошло накануне, напомнили в пресс-службе надзорного ведомства. Злоумышленник, находясь на территории «Дубравы» в деревне Пирогово, выстрелил в сторону работающей строительной техники.

Дело возбуждено по статье «Хулиганство». В ближайшее время 46-летнему мужчине изберут меру пресечения.

Ранее в Подмосковье задержали местного жителя, который подозревается в убийстве родственника из-за споров о разделе дома.