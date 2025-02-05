«Уроки мужества» провели в структурных подразделениях колледжа «Подмосковье»
В колледже «Подмосковье» прошли «Уроки мужества»
Фото: [Министерство образования МО]
«Уроки мужества» провели в структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» в рамках 82-й годовщины победы в Сталинградской битве. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.
В рамках мероприятий учащимся рассказали о ходе сражения, представили видеоматериалы о Великой Отечественной войне, архивные документы, фильм «Сталинград — решающая битва».
«Фильм помог студентам глубже понять значение Сталинградской битвы для исхода войны», — отметили в образовательном учреждении.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны.