«Уроки мужества» провели в структурных подразделениях колледжа «Подмосковье»

В колледже «Подмосковье» прошли «Уроки мужества»

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Фото: [Министерство образования МО]

«Уроки мужества» провели в структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» в рамках 82-й годовщины победы в Сталинградской битве. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

В рамках мероприятий учащимся рассказали о ходе сражения, представили видеоматериалы о Великой Отечественной войне, архивные документы, фильм «Сталинград — решающая битва».

«Фильм помог студентам глубже понять значение Сталинградской битвы для исхода войны», — отметили в образовательном учреждении.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны.

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