Условия получения образования для подозреваемых и обвиняемых подростков обсудили в Подмосковье

Расширенное заседание комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Московской областной думы прошло в Подмосковье. В мероприятии приняли участие уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и депутат регионального парламента Линара Самединова.

В рамках заседания обсудили тему обеспечения образованием подозреваемых и обвиняемых несовершеннолетних. Как отметила Фаевская, сейчас такие дети могут получить образование только самостоятельно.

«Однако, это затруднительно для ребят с низкой мотивацией», — сказала она.

На заседании обсудили необходимость расширения форм получения образования для указанной категории подростков. В результате приняли решение провести повторное заседание в конце апреля, рассмотреть предложенные инициативы и разработать конкретные меры решения вопроса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о колледжах, ставших лучшими в рейтинге трудоустройства выпускников.