В аппарате омбудсмена Подмосковья рассказали, как защититься от мошенников

Фото: [ пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО ]

В аппарате уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской провели вебинар на тему защиты от мошенников. Его посетили более 250 участников проекта «Активное долголетие», областного фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО.

Занятие провел начальник Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Александр Зарипов.

Как отметила Фаевская, сегодня мошенничество в сети стало не просто проблемой, а очень серьезным вызовом обществу, требующим высокого уровня осознанности и бдительности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы Госсовета. По его словам, она помогает развивать цифровую зрелость страны.